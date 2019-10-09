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Trump'tan ikinci 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Türkiye garanti verdi

ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye, sivilleri ve dini azınlıkları koruma garantisi verdi" dedi. Trump, ikinci yaptığı açıklamada Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" ifadelerini kullandı

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:51
Trump'tan ikinci 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Türkiye garanti verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemediğini ve operasyon bölgesinde hiçbir Amerikan askerinin bulunmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, bu sabah NATO üyesi olan Türkiye'nin, "Suriye'yi işgal ettiğini" savunarak, "ABD bu saldırıyı desteklemiyor ve bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça belirtmiştir." ifadesini kullandı.

Operasyon bölgesinde herhangi bir Amerikan askerinin olmadığını kaydeden Trump, "Siyaset sahnesine girdiğim ilk günden itibaren bu sonu gelmez ve anlamsız savaşları sürdürmek istemediğimi vurguladım, özellikle de ABD'nin yararına olmayanları. Türkiye sivilleri, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulundu." değerlendirmesini yaptı.

Trump açıklamasında, "Türkiye, hapisteki tüm DEAŞ savaşçılarının bu şekilde kalmasını sağlamaktan ve DEAŞ'ın herhangi bir şekil veya formda yeniden ortaya çıkmamasından sorumludur. Türkiye'den taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz ve süreci yakından takip ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Suriye kararını savundu

ABD Başkanı Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi.

ABD Başkanı Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın "Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:51
  1. Donald Trump
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. ABD

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