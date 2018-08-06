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Trump'tan 'IKBY' hamlesi! Bizzat talep etmiş

ABD'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) 30 Eylül'de yapmayı planladığı milletvekili seçimlerini "Irak'taki mevcut sorunlar" gerekçesiyle ertelemesini istediği iddia edildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:47
Trump'tan 'IKBY' hamlesi! Bizzat talep etmiş

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) üst düzey yetkililerinden Azad Tofik, ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’un geçen hafta eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya geldiğini belirtti. Tofik, ABD tarafının görüşmede 30 Eylül milletvekili seçimlerinin ertelenmesi talebinde bulunduğunu ileri sürdü. 

Barzani'ye yakın Erbil merkezli K24 televizyonuna konuşan Tofik, "McGurk Barzani'ye, prensipte seçimlerin yapılmasından yana olduklarını ancak ülkenin mevcut durumu ve sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, seçimlerin başka bir tarihte yapılmasını istediklerini söyledi" dedi. 

Talabani: "Herkes seçimin ertelenmesini istiyor" 

Süleymaniye vilayetindeki bir açılış programında gazetecilere konuşan IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de seçimlerin ertelenmesine ilişkin "Herkes seçimlerin (30 Eylül) ertelenmesini istiyor ancak bunu söyleyecek cesaretleri yok" diye konuştu. 

"KYB seçimlerin ertelenmesini istiyor" iddiası 

IKBY'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yakınlığıyla bilinen Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Başkanlık Konseyi Üyesi Ebubekir Heledani, yerel medyaya yaptığı açıklamada ise KYB dışında kimsenin seçimlerin ertelenmesini açık bir şekilde dile getirmediğini belirtti.

Heledani, KYB'nin elde edeceği kötü sonuçlar ve parti içi hesaplaşmalardan dolayı seçimlerin ertelenmesini gündeme getirdiğini kaydetti. 

Irak'ta, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçim sonuçları henüz resmi bir şekilde açıklanmamış ve Bağdat'ta yeni koalisyon hükümeti kurulmamışken, IKBY'nin seçimlere girmesi bölgede üst üste yığılan krizlerin derinleşme sebebi olarak görülüyor. 

Bağdat'ta hükümetin kurulamaması ve 30 Eylül seçim tarihinin de yaklaşmasıyla birlikte, Erbil'in seçimleri ertelemesi konusu sıklıkla gündeme geliyor. 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:47
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