Trump'tan Halkbank hamlesi: Döner dönmez talimatı vereceğim

Fransa'nın başkenti Paris’te Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren anlaşmanın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönüş uçağında temaslarına ilişkin bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile yemekte yaptığı görüşmede Halkbank konusun da gündeme geldiğini belirten Başkan Erdoğan konuyla ilgili şunları aktardı;

Trump “Ne kadar uzadı” dedi

"Halkbank konusu ile ilgili olarak telefon görüşmemizden sonra Sayın Trump, 24 saat içinde kendi ilgili bakanına, Hazine Maliye Bakanı’na talimatı verdi ve bakan da bizim Hazine ve Maliye Bakanımız Berat (Albayrak) Bey’i aradı. Bu konunun halli ile ilgili olarak neler yapılabileceği konusunu görüştüler. Fakat daha sonra farklı bir gelişme olunca, bunun üzerine arkadaşlar Sayın Pompeo ile görüşmeyi yaptı. Görüşmeyi Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey yaptı. Pompeo da konuyu takip etti. Washington’dan New York’a kaydırılması söz konusuydu. Ben dün akşam (yemekte) söyleyince Trump, ‘Döner dönmez talimatı vereceğim; Hazine ve Maliye Bakanıma bizzat konunun takibi için talimat vereceğim’ dedi. ‘Bu işi takibini isteyeceğim, ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı?’ şeklinde konuştu."