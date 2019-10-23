Donald Trump açıkladı: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin isteği doğrultusunda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, gelişmeyi "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu." diye duyurdu. "Teröristler güvende" Kürtler diye ifade ettiği PKK/YPG'li teröristlerin güvende olduğunu belirten Donald Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli Bölge oluşturuldu. Ateşkes gerçekleşti ve askeri operasyonlar sonlandı. Kürtler artık güvende ve bizimle çok iyi çalıştılar. Yakalanan DEAŞ mahkumları güvende. Saat 11.00'de (ABD saati ile) Beyaz Saray'da konuşma yapacağım. Teşekkür ederim."

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