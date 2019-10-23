0553 313 94 23

Donald Trump açıkladı: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin açıklamada bulundu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:46
Donald Trump açıkladı: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin isteği doğrultusunda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, gelişmeyi "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu." diye duyurdu.

"Teröristler güvende"

Kürtler diye ifade ettiği PKK/YPG'li teröristlerin güvende olduğunu belirten Donald Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli Bölge oluşturuldu. Ateşkes gerçekleşti ve askeri operasyonlar sonlandı. Kürtler artık güvende ve bizimle çok iyi çalıştılar. Yakalanan DEAŞ mahkumları güvende. Saat 11.00'de (ABD saati ile) Beyaz Saray'da konuşma yapacağım. Teşekkür ederim."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:46
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. güvenli bölge
  3. PKK/YPG
  4. Donald Trump

YORUM YAZ

  • AlliAlli15 sa önce
    Sağol Tramp abi ,eksik olma.
  • Osman K.Osman K.16 sa önce
    Bize Ne Mutlu Türküm Diyene demek düştü! 
  • KafkasKafkas16 sa önce
    Sen öbür dünyada ne açıklaması yapacaksın onu düşün.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye'yi kınıyordu... Polis göstericileri biçti!
  1. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
  2. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  3. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  4. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  5. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  6. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  7. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  8. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  9. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  10. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  11. Galatasaray'da Küfür krizi!
  12. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  13. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  14. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  15. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  16. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  17. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  18. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  19. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  20. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  21. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  22. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  23. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  24. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  25. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  26. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  27. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  28. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
  29. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
  30. Lübnan'daki Filistinlilere..
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi