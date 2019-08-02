Trump'tan yeni 'Venezuela' hamlesi! Blokaj veya karantina uygulanabilir
Venezuela'ya blokaj veya karantinayı düşündüğünü belirten ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda ayrıntı vermekten kaçındı.02 Ağustos 2019 Cuma 09:08
Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABDDonald Trump, uzun bir aradan sonra ilk kez Venezuela hakkında açıklama yaptı.
"Karantinayı düşünüyorum"
Trump, “Venezuela’ya blokaj veya karantinayı düşünür müsünüz?” sorusuna, “Evet düşünürüm” cevabını verdi. Trump, konuyla ilgili diğer sorulara yanıt vermedi.
ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.
ABD, tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela’yı birçok kez askeri müdahaleyle tehdit etmişti.
YORUM YAZ