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Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili talimat! Öfkeden çılgına döndüler

ABD yönetiminin, 'Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayından sonra Türkiye'yi yatıştırmak' için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı iddia edildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 22:22
Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili talimat! Öfkeden çılgına döndüler

Amerikan NBC News kanalının haberine göre, Donald Trump yönetimi, Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye ile ilişkileri üzerine nasıl bir adım atabileceğini araştırıyor.

"Trump FBI ve bakanlıklara talimat verdi"

Carol E. Lee, Julia Ainsley ve Courtney Kube imzalı habere göre, Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye'yi yatıştırmak için nasıl bir yol izleyeceğini değerlendiren Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığına "Gülen'in yasal olarak iadesi" konusunu çalışmaları için talimat verdi.

"Türkiye'nin iade dosyası yeniden açılsın"

Amerikalı 2 yetkili ile konuyla ilgili bilgi sahibi 2 isme dayandırılan bu iddiaya göre, Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı ile FBI'dan "Türkiye'nin iade dosyasını yeniden açması", İç Güvenlik Bakanlığından da "Gülen'in yasal statüsü" konusunda bilgi istedi.

Gülen'in yasal statüsü hakkında bilgi istendi

Haberde, Beyaz Saray'ın özellikle Gülen'in ABD'deki yasal statüsünü öğrenmek istediği belirtildi, ismi açıklanmayan 2 kaynağa dayandırılarak "Gülen'in ABD'de kalıcı oturma izni sağlayan Yeşil Kart (Green Card) sahibi olduğu" ifade edildi.

"Talimatın ciddi olduğunu öğrenince öfkelendiler"

Haberde ayrıca, konuyla ilgili talimatı duyan ABD'li yetkililerin, "talebin ciddi olduğunu anladıklarında öfkelendikleri" ileri sürüldü.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan ve diğer kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD yönetimi son olarak, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi'nin de aralarında bulunduğu 17 Suudi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 22:22
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