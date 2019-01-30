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Trump'tan Guaido'ya "tebrik" telefonu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders:- "Başkan Donald Trump, devlet başkanlığını tarihi bir şekilde üstlenmesi dolayısıyla Venezuela'nın geçici devlet başkanı Juan Guaido'yu tebrik etti ve Venezuela halkının demokrasisine sahip çıkma mücadelesine verdiği güçlü desteği yineledi"

30 Ocak 2019 Çarşamba 20:23
Trump'tan Guaido'ya "tebrik" telefonu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido'yu telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump ile Guaido arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Donald Trump, devlet başkanlığını tarihi bir şekilde üstlenmesi dolayısıyla Venezuela'nın geçici devlet başkanı Juan Guaido'yu tebrik etti ve Venezuela halkının demokrasisine sahip çıkma mücadelesine verdiği güçlü desteği yineledi." ifadelerini kullandı.

Guaido'nun da Venezuela'ya verdiği destek dolayısıyla Trump'a teşekkür ettiğini kaydeden Sanders, "Guaido, Venezuela'nın eski diktatörü Maduro'ya karşı geniş protestoların bugün ve cumartesi günü yapılacağını iletti." vurgusu yaptı.

Sanders, Trump ile Guaido'nun düzenli şekilde görüşmeyi sürdürme ve ikili ilişkileri ele alma konusunda mutabık kaldıklarını da bildirdi.

Venezuela’da, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Trump'ın kendisini telefonla aradığını açıklamış ve "Trump'a, bizim demokratik vazifemize tam desteğini, insani yardım sözünü ve 'devlet başkanlığı' yönetimimizi tanımasını yinelediği telefon görüşmesinden dolayı müteşekkirim." ifadesini kullanmıştı.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak'ta düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 20:23
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Juan Guaido
  4. Venezuela

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