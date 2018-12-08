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Trump'tan Fransa'daki protestolara ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump: - "Paris Anlaşması Paris için işe yaramadı"- "'Trump'ı istiyoruz' sloganları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum"

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:40
Trump'tan Fransa'daki protestolara ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan gösterilere ilişkin, ülkesinin çekildiği ve iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'na atıfta bulunarak, "Anlaşma, Paris'te işe yaramadı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın her yerinde protestolar ve kargaşanın hüküm sürdüğünü yazdı.

Paris Anlaşması'nın Paris için pek de işe yaramadığını ve Fransa'nın her yerinde protestolar ve kargaşa olduğunu belirten Trump, "İnsanlar, çevreyi korumak adına üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' sloganları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron'dan vergileri düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Trump, Haziran 2017'de, ülkesini iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:40
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  2. Fransa
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