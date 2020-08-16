Trump'tan flaş Snowden açıklaması

Gazetecilerin karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski ajanlarından Edward Snowden hakkında sorulan, "Affedecek misiniz?" sorusuna cevap verdi.

Başkan Trump, bu konuda net bir kararın olmadığını belirterek hem sağ, hem de soldan fikir ayrılığı olduğunu belirterek, konuyla ilgileneceğini belirtti.

ABD'ye ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, 2013'te kaçtığı Rusya'da hayatını sürdürüyor. Snowden Fransa'nın kendisine sığınma hakkı vermesini talep ediyor.