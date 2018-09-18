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Trump'tan flaş Rusya hamlesi! FBI'ya talimat verdi

ABD Başkanı Donald Trump, flaş bir karara imza atarak Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yürüttüğü Rusya soruşturmasının ilk günlerine ait bazı belgelerin gizliliğinin kaldırılması talimatı verdi.

18 Eylül 2018 Salı 11:19
Trump'tan flaş Rusya hamlesi! FBI'ya talimat verdi

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın, "Kongre komitelerinin talebi ve şeffaflık gerekçeleri" üzerine Adalet Bakanlığına Rusya soruşturmasının ilk günlerine ait bazı belgelerin gizliliğinin kaldırılması talimatı verdiğini bildirdi.

CNN'in haberine göre, Trump'ın kararıyla gizliliği kaldırılacak belgeler arasında eski FBI Direktörü James Comey, eski FBI Direktörü Yardımcısı Andrew McCabe, eski FBI ajanı Peter Strzok, eski FBI avukatı Lisa Page ve Adalet Bakanlığı çalışanı Bruce Ohr'un cep telefonu mesajları ile Trump'ın eski dış politika danışmanı Carter Page hakkında gizli izleme yetkisi için başvurunun bir bölümü bulunuyor.

ABD Başkanı'nın bu sıra dışı adımı, FBI ve Adalet Bakanlığındaki Trump karşıtlarının Rusya soruşturmasına leke sürdüğüne inanan Kongre'deki müttefiklerinin çağrılarına yanıt niteliği taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasını "cadı avına" benzeterek, "Bu, ülke için tamamen haksız ve kötü olduğu gibi hukuka da aykırı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

RUSYA SORUŞTURMASI

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates suçlamaları reddetmişti ancak daha sonraki süreçte Gates hakkındaki suçlamaları kabul etmiş, Manafort ise iki suçla ilgili olarak savcı ile iş birliği yapmaya ikna olmuştu.

ABD'de devam eden Rusya soruşturması kapsamında Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından suçlanan, ardından "para aklamak ve vergi kaçırmak"tan suçlu bulunan Paul Manafort ev hapsi cezası almıştı.

Donald Trump, kendisi veya seçim kampanyası ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddetmişti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:19
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Donald Trump
  4. Flaş karar
  5. Rusya soruşturması
  6. kritik talimat

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