Trump'tan flaş Kaşıkçı açıklaması: Yaptırımı gözden geçirebiliriz
ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD'nin vereceği kararlara ABD Kongresinin de dahil olacağını belirterek, "Kaşıkçı olayıyla ilgili pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz. Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.19 Ekim 2018 Cuma 23:29
ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD'nin vereceği kararlara ABD Kongresinin de dahil olacağını söyledi. Trump, "Kaşıkçı olayıyla ilgili pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz. Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.
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