Trump'tan flaş Kaşıkçı açıklaması: Yaptırımı gözden geçirebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD'nin vereceği kararlara ABD Kongresinin de dahil olacağını söyledi. Trump, "Kaşıkçı olayıyla ilgili pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz. Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.