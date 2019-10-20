Trump'tan flaş karar! G-7 kararını değiştirdi ABD Başkanı Donald Trump çok tartışılacak bir karara daha imza attı. Trump, 2020'de ABD'de düzenlenecek G-7 Zirvesi'nin Miami'de bulunan kendi otelinde yapılmasından vazgeçtiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, medyanın ve Demokratların, bu konunun gereksiz yere fazlasıyla üstüne gittiğini savunarak, "Artık Miami'deki Trump National Doral'ı 2020'de yapılacak G-7 Zirvesi için düşünmüyoruz. Camp David de dahil derhal yeni yerler aramaya başladık" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney, Beyaz Saray'da cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'de 10-12 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek G-7 Zirvesi'nin Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağını bildirmişti. AA'nın haberine göre; söz konusu karar, Amerikan kamuoyunda ve medyasında geniş yankı bulmuş ve etik kurallara uymadığı iddiasıyla tartışılmıştı.

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