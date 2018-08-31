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Trump'tan flaş açıklama: Pişman değilim!

ABD Başkanı Donald Trump, Jerome Powell'ı ABD Merkez Bankası Başkanı olarak atamaktan pişmanlık duymadığını söyledi.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:06
Trump'tan flaş açıklama: Pişman değilim!

Bloomberg News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Ben o göreve beğendiğim ve saygı duyduğum birini atadım" diye konuştu.

Trump, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı faiz artırımları nedeniyle eleştirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Trump, Reuters'e verdiği bir röportajda Powell'dan çok hoşnut olmadığını, Fed'den daha fazla destek istediğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 08:06
  1. Donald Trump
  2. Jerome Powell

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