Trump'tan flaş açıklama: Pişman değilim!

Bloomberg News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Ben o göreve beğendiğim ve saygı duyduğum birini atadım" diye konuştu.



Trump, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı faiz artırımları nedeniyle eleştirmişti.



Geçtiğimiz günlerde Trump, Reuters'e verdiği bir röportajda Powell'dan çok hoşnut olmadığını, Fed'den daha fazla destek istediğini belirtmişti.