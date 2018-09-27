Trump'tan faiz yorumu: Mutlu değilim

ABD Başkanı Donald Trump Fed'in Çarşamba günkü faiz kararının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Fed'in adımından memnun olmadığını ve yetkililerin faiz artırımlarından hoşlanıyor görünmesinden endişe duyduğunu kaydetti.

Fed yetkilileri, güçlü istihdam artışlarını ve ılımlı enflasyonu işaret ederek, bu yıl bir faiz artırımının daha kartlar arasında olduğunu güçlü bir şekilde işaret etttiler ve uzun zamandır para politikası için kullandıkları "genişlemeci" terimini dünkü açıklamada kullanmadılar.

Basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Ülke olarak büyük iş çıkarıyoruz. Maalesef ABD Merkez Bankası (Fed), biz iyi iş çıkardığımız için faizleri artırdı.'' dedi.