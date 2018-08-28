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Trump, evanjelist liderlere Beyaz Saray'da yemek verdi

Evanjelist hristiyanların desteğini arkasına alan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da genelde büyük devlet liderleri için düzenlenen devlet yemeğini bu defa ülkenin 100 önemli evanjelist lideri ve eşleri için verdi.

28 Ağustos 2018 Salı 07:29
Trump, evanjelist liderlere Beyaz Saray'da yemek verdi

İç politikada çok sıkışmış durumda olan Başkan Trump etrafını saran zorluklardan kurtulmanın anahtarı olarak gördüğü evanjelistere tekrar can simidi gibi sarıldı.

Beyaz Saray’da genelde başta büyük devlet liderleri için düzenlenen devlet yemeği bu defa ülkenin 100 önemli evanjelist lideri ve eşleri için pazartesi akşamı verildi. Genelde Trump’ın bu tür etkinliklerine fazla katılmayan eşi Melania Trump da devlet yemeğine katıldı. Bu da Trump’ın bu buluşmaya ne kadar önem verdiğinin göstergesi olarak görüldü. Zira kabinenin üçte birinin de yemeğe katılması şu anki devlet yapısının da bu konuya ne kadar önem verdiğinin göstergesi. Yemeğin resmi gerekçesi olarak devletin evanjelistelerin toplum hayatına yaptığı katkıları onurlandırmak olduğu söylendi.

Tabi asıl neden Trump’ın etrafını çevreleyen sorunlardan ve yaklaşan seçimlerde Kongre’de çoğunluğu demokratlara kaybetmek riskinden kurtulmak için bu son çareye başvurmuş olması. Bu arada başkan Trump’ın her hafta belirli bir günde Mike Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo, Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Eğitim Bakanı Betsy Devos’un da katlımıyla Beyaz Saray’da evanjelist bir din adamının eşliğinde dua seansları düzenlemeye başladığı da konuşuluyor Washington’da.

Anlayacağınız pazartesi akşamı Washington’da yaşanılanlar da gösterdi ki Trump’ın bu durumu devam ettikçe Rahip Brunson krizinin ülkenin gündeminden inmesi imkansız. Çünkü Trump rasyonel bir düzleme geçip sorunlara çare arayamıyor. Kendi sorunları ve iç politika korkuları onu bu çıkmaz sokağa sokmuş ve kıstırmış durumda. Evanjelistlerle yapılan her toplantıda gayet tabii ki Türkiye konusu mutlaka Rahip Brunson bağlamında açılıyor. Evanjelist kitlenin bu konuda beklentisi çok yüksek, Trump da bu nedenle meseleye bir çözüm getirmek hem de bunu hızlı yapmak zorunda hissediyor kendisini.

Amerika’da son yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre evanjelistlerin yüzde 41’i politikalarından hayalkırıklığı yaşasalar bile Trump’ı desteklemeyi südürecekler.

Evanjelistler genelde çok tepki verdikleri evli bir adamın hayat kadınları ile ilişkisi konusunu da Trump söz konusu olduğunda kafaya takmıyorlar. Onlar için bu ilişkileri ortaya dökülmüş olan Trump’ın başkan olmayı her koşulda sürdürmesi her şeyden daha önemli. Dolayısıyla bu ilkelerini de Başkanlık için görmemezlikten gelmeye razılar.

(Haberturk)

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 07:29
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