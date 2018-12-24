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Trump ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinin ayrıntıları ortaya çıktı

Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinin ayrıntılarını yazdı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 08:16
Trump ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinin ayrıntıları ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump dün attığı tweetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Suriye meselesine dair uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Trump: Suriye sizindir, ben gidiyorum

Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili Washington Post tarafından bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Trump konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Suriye sizindir, ben gidiyorum” dedi.

Erdoğan'dan Trump'a: Neden hala YPG'yi destekliyorsunuz

Washington Post gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberde, iki lider arasındaki telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a, "DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını söylüyorsunuz ancak neden hala YPG'li teröristlere destek veriyorsunuz?" sorusunu sordu.

Trump'ı kararından vazgeçirmeye çalıştılar

Haberde, Trump’ın verdiği bu yanıtın Amerikan yönetiminde derin bir karmaşa yarattığı, ABD Başkanı’nı çarşamba günkü nihai açıklamasından önce ikna etme çalışmalarının dört gün sürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 08:16
  1. suriye
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Donald Trump
  4. YPG

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