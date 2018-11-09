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Trump, Erdoğan'ı kıskandı: "Televizyonlar devamlı seni gösteriyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bu aralar burada da televizyonlar devamlı seni gösteriyor, ne kadar da yakışıklısın." şeklinde iltifat ettiği ortaya çıktı.

09 Kasım 2018 Cuma 14:04
Trump, Erdoğan'ı kıskandı: "Televizyonlar devamlı seni gösteriyor"

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ne kadar yakışıklısın" diye iltifat etti. İki liderin yaptığı telefon konuşmasında Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bu aralar burada da televizyonlar devamlı seni gösteriyor, ne kadar da yakışıklısın." şeklinde iltifat ettiği ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi yaptı. Bu konuşmanın olumlu geçtiği ise kulislerde konuşulur oldu.

İki kez telefonda görüştüler!

NATO zirvesinden sonra yaklaşık 3,5 ay boyunca BM Genel Kurulu'ndaki iki dakikalık karşılaşmaları dışında herhangi bir temasları olmayan Erdoğan ve Trump'ın 20 gün içinde iki kez telefonda görüştüğü açıklandı.

"Ne kadar da yakışıklısın"

Olumlu geçen görüşmede ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'a, "Bu aralar burada da televizyonlar devamlı seni gösteriyor, ne kadar da yakışıklısın." şeklinde iltifat ettiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 14:04
  1. Donald Trump
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. iltifat

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