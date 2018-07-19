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Trump'tan Erdoğan'a küstah çağrı! Papazın derdine düştü

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından FETÖ'cü papaz Brunson'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimde bulunmasını istedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:19
Trump'tan Erdoğan'a küstah çağrı! Papazın derdine düştü

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu bulunan Rahim Brunson için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. 

Trump, rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimde bulunmasını istedi.

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye'nin saygın bir Amerikalı papaz Andrew Brunson'u serbest bırakmaması tam bir utanç. Çok uzun süre tutuklu kaldı. @RT_Erdogan, bu harika Hristiyan koca ve babayı serbest bırakmak için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 07:19
  1. Erdoğan
  2. trump
  3. FETÖ
  4. papaz brunson

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  • HasanHasan28 dk önce
    Yüreğim parçalandı. Masum papazmış. Yahu nasıl insan bunlar? Her pisliği yapıyor sonrada sabun gibi üste çıkıyorlar!
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