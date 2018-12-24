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Trump'tan Erdoğan ile ilgili yeni tweet: "Türkiye doğru komşu, birliklerimiz eve dönüyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararı ile ilgili Twitter hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 08:09
Trump'tan Erdoğan ile ilgili yeni tweet: "Türkiye doğru komşu, birliklerimiz eve dönüyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

"Türkiye doğru komşu"

Trump Twitter hesabında şu mesajı yazdı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de kalan DEAŞ unsurlarının kökünü kazıyacağı konusunda beni detaylı şekilde bilgilendirdi. O daha fazla şeyler yapacak bir isim. Türkiye doğru komşu. Birliklerimiz eve dönüyor."

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 08:09
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Suriye
  4. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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