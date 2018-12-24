Trump'tan Erdoğan ile ilgili yeni tweet: "Türkiye doğru komşu, birliklerimiz eve dönüyor"
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararı ile ilgili Twitter hesabından yeni bir mesaj paylaştı.24 Aralık 2018 Pazartesi 08:09
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulundu.
"Türkiye doğru komşu"
Trump Twitter hesabında şu mesajı yazdı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de kalan DEAŞ unsurlarının kökünü kazıyacağı konusunda beni detaylı şekilde bilgilendirdi. O daha fazla şeyler yapacak bir isim. Türkiye doğru komşu. Birliklerimiz eve dönüyor."
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