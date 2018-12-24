Trump'tan Erdoğan ile ilgili yeni tweet: "Türkiye doğru komşu, birliklerimiz eve dönüyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

"Türkiye doğru komşu"

Trump Twitter hesabında şu mesajı yazdı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de kalan DEAŞ unsurlarının kökünü kazıyacağı konusunda beni detaylı şekilde bilgilendirdi. O daha fazla şeyler yapacak bir isim. Türkiye doğru komşu. Birliklerimiz eve dönüyor."