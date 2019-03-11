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Trump'tan Dışişleri için 40 milyar dolarlık bütçe talebi

Dışişleri Bakanlığının 2020 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında, istenen 40 milyar doların 3,3 milyar dolarlık bölümü İsrail'e, 5,4 milyar doları ise denizaşırı ülkelerde bulunan ABD personeline ayrıldı- Bütçenin 661 milyon doları Rusya'nın Avrupa ve Orta Asya'daki etkisini kırmak için 707 milyon doları ise Kuzey Kore, İran ve terör grupları ile mücadelede kullanılacak

11 Mart 2019 Pazartesi 21:18
Trump'tan Dışişleri için 40 milyar dolarlık bütçe talebi

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Kongreye gönderdiği 4,7 trilyon dolarlık 2020 yılı bütçe teklifinde Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için 40 milyar dolar talep etti.

Dışişleri Bakanlığı, yurt içi ve yurt dışı masraflara yönelik hazırlanan 2020 mali yılı bütçe teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Teklifte, bütçenin 5,4 milyar dolarlık bölümü denizaşırı ülkelerde bulunan ABD personeli ve kurumlarına, 3,3 milyar dolarlık bölümü ise "İsrail İçin Yabancı Ordu Desteği Programı" dahilinde İsrail'e ayrıldı.

Ekonomik ve ulusal güvenliğe destek amacıyla da Ürdün'e 1,3 milyar dolarlık yardım aktarılacak.

Bütçenin 661 milyon doları Rusya'nın Avrupa ve Orta Asya'daki etkisini kırmak için 707 milyon doları ise Kuzey Kore, İran ve terör grupları ile mücadelede kullanılacak.

Teklifte, Venezuela için de "ülkede demokrasinin sağlanması ve demokratik siyasi geçişi desteklemek ayrıca oluşan krizlere yardımcı olmak" gibi gerekçelerle 500 milyon dolarlık bütçe istenildi.

Bütçede ayrıca ABD'nin sınır güvenliği, kalkınmakta olan ülkelere yapılan yardımlar gibi çok sayıda başlık bulunuyor.

- Bakan Pompeo'dan açıklama

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da talep edilen bütçeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İçeride ve dışarıda" ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla bu bütçe talebinin yapıldığını belirten Pompeo, "Bugün Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için hazırlanan 2020 yılı bütçe teklifinde Kongreden 40 milyar dolar talep etti. Bu talep Başkan Trump'ın ülkemizi korumak ve Amerikalılara öncelik vermek konusundaki kararlılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu teklif mart ayında ABD Kongresine sunulacak ve Kongre ile yönetim arasındaki görüşmeler sonrasında 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak nihai halini alacak.

Trump, göreve geldikten sonra özellikle Dışişleri Bakanlığına yönelik bütçe kesintisi yapmıştı. Bakanlığın 2019 ve 2020 yılı bütçesinde, 2017'ye göre yüzde 39 civarında bir düşüş dikkati çekiyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 21:18
  1. 2020 Bütçesi
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. ABD Dışişleri Bakanlığı
  4. Donald Trump

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