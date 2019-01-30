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Trump'tan dış politikaya ilişkin değerlendirmeler

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan Afganistan, Kuzey Kore, İran ve DEAŞ'e ilişkin açıklamalarda bulundu- Trump: - "18 yıllık savaşın ardından yapılan görüşmeler iyi gidiyor. Afgan halkı barış istiyor. Yakında görüşmelerin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz"- "İstihbarat yetkilileri, İran tehlikesi konusunda son derece pasif ve saf görünüyorlar. Yanılıyorlar. İran, Nükleer Anlaşması'nın sona ermesinden bu yana çok daha farklı ama hala muhtemel tehlike ve sorunların kaynağı olmaya devam ediyor"

30 Ocak 2019 Çarşamba 20:28
Trump'tan dış politikaya ilişkin değerlendirmeler

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da Taliban ile süren barış görüşmeleri hakkında, "18 yıllık savaşın ardından yapılan görüşmeler iyi gidiyor. Afgan halkı barış istiyor. Yakında görüşmelerin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter'dan Taliban ile yapılan barış görüşmelerinin yanı sıra Kuzey Kore, İran ve DEAŞ'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkanlık koltuğunu devraldığında DEAŞ'ın Suriye'de kontrolden çıktığını ve oldukça güçlü olduğunu hatırlatan Trump, DEAŞ'ın başkanlık döneminde tamamen bitme noktasına geldiğine dikkati çekti.

Trump, Kuzey Kore'ye de değinerek, kendinden önceki yönetimlerde Pyongyang ile olan ilişkilerin "korkunç" olduğunu, şu an ilişkilerin en iyi noktaya geldiğini ve nükleer silah denemelerinin sona erdiğini belirtti.

Afganistan'da Taliban ile süren barış görüşmelerine ilişkin Trump, "18 yıllık savaşın ardından yapılan görüşmeler iyi gidiyor. Afgan halkı barış istiyor. Yakında görüşmelerin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel'in dün senatoda, "İran'ın şu an nükleer füze geliştirme faaliyetlerinde bulunduğunu düşünmediklerini" belirtmesine de tepki gösteren Trump, şunları kaydetti:

"İstihbarat yetkilileri İran tehlikesi konusunda son derece pasif ve saf görünüyorlar. Yanılıyorlar. Başkanlığa seçildiğimde İran, Ortadoğu ve ötesinde sorunlar çıkarıyordu. İran, Nükleer Anlaşma'nın sona ermesinden bu yana çok daha farklı ama hala muhtemel tehlike ve sorunların kaynağı olmaya devam ediyor. Roket test ediyorlar ve sona doğru yaklaşıyorlar. Can çekişen ekonomileri onları durduran tek şey. İran konusunda dikkatli olun. Belki de istihbarat elemanları okula geri dönmeli."




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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 20:28
  1. ABD istihbaratı
  2. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel
  3. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats
  4. Afganistan
  5. deaş
  6. Donald Trump
  7. iran
  8. Taliban'la barış görüşmeleri

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