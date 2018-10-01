0553 313 94 23

Trump'tan dikkat çeken Endonezya mesajı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Endonezya'daki felaketle açıklamalarda bulundu. Trump, “Çok şükür ki dünyanın bu tarafı böyle bir felaket görmedi.” dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:38
Trump'tan dikkat çeken Endonezya mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump, Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden dolayı Endonezya'ya taziye dileklerini iletti.

Trump, NAFTA'nın yerini alacak ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasına (USMCA) hakkında Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklaması sonrasında Endonezya’da oluşan tsunami felaketine değindi.

"Endonezya'ya en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Trump, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüşeceğini duyurdu.

“Çok büyük bir tsunami felaketiyle karşı karşıyalar.” açıklamasını yapan Trump, “Çok şükür ki dünyanın bu tarafı böyle bir felaket görmedi.” dedi.

1500'e yakın insan öldü

Trump ayrıca Tsunami felaketinin ardından Endonezya’ya çok sayıda ilk yardımcı ve askeri yardım yolladıklarını dile getirdi.

Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya’yı cuma günü vuran depremin ardından bazı bölgelerde tsunami oluşmuştu. Hem deprem hem de tsunami etkisiyle şu ana kadar 1500’e yakın kişinin hayatını yitirdiği açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:38
  1. Trump
  2. ABD

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş54 dk önce
    pislik yahudi beter ol emi
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ömer el-Beşir'den uluslararası topluma çağrı
  1. Ömer el-Beşir'den uluslararası topluma..
  2. Motosiklet, Panelvan çarptı: 1 ölü, 2..
  3. Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü..
  4. Irak'ta Eylül ayında 75 kişi hayatını..
  5. Polisten kaçmak isterken duvara çarptı!
  6. Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi
  7. Süper Lig'deki fırtınanın adı Edin..
  8. Erol Bulut: İstediğimiz puanı aldık!
  9. Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında..
  10. Şiddetli yağış hayatı felç etti!
  11. Terör devleti İsrail, 30 Filistinliyi..
  12. Irak'ta büyük anlaşmazlık! Seçim..
  13. İstanbul'da göbeğinde kan donduran..
  14. Visca 3. golünü attı
  15. WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor!
  16. Trump, USMCA Anlaşması'nı duyurdu
  17. Ankara'da iki otomobil çarpışarak..
  18. Başakşehir, Malatya'ya takıldı
  19. Instagram ile ilgili flaş açıklama!..
  20. Cezayir ordusundan Libya sınırında..
Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
5 yıllık iftira çöktü
5 yıllık iftira çöktü

Günün Karikatürü

2 Ekim 2018
Başörtüsünde fenomen tehlike
Başörtüsünde fenomen tehlike
İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var