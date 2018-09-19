Trump'tan çok sert açıklama: Benim bir adalet bakanım yok!

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir gerginlik yaşadığı Adalet Bakanı Jeff Sessions hakkında bugüne kadarki en sert çıkışını yaparak, "benim bir adalet bakanım yok" ifadesini kullandı.

Jeff Sessions, 2017 yılının Mart ayında, Rusya soruşturmasına Adalet Bakanı sıfatıyla nezaret etmekten affını istemesi sonrası Trump ile karşı karşıya gelmişti.

ABD Başkanı Trump, HillTV'ye verdiği mülakatta, yalnızca Rusya soruşturması ile ilgili değil, "gümrükler ve daha birçok konuda Sessions'tan mutsuz olduğunu" söyledi.

Trump, Jeff Sessions ataması konusunda ise kendini de eleştirerek, "Sessions konusunda çok üzgünüm çünkü bana o geldi. Beni destekleyen ilk senatör oydu. Adalet Bakanı olmak istediğini söyledi ve ben bunların olabileceğini tahmin edemedim" dedi.

Donald Trump birçok kişinin bu atama konusunda kendisini ikna etmeye çalıştığını da açıkladı.

Bakan Sessions bu son çıkış ile ilgili henüz bir değerlendirme yapmadı; ancak Trump'ın geçmişteki eleştirileri ile ilgili "Adalet Bakanlığı'nın eylemleri siyasi hesaplardan etkilenmeyecektir" açıklamasını yapmıştı.

TRUMP'IN 'YUMUŞAK KARNI' RUSYA SORUŞTURMASI

Cumhuriyetçi parti içerisinde de Jeff Sessions'ın görevden alınma ihtimali üzerine tartışma yürütülüyor.

Bazı partililer, bu konuda Adalet Bakanı'nın bazıları ise Trump'ın yanında.

ABD Başkanı Trump, FBI tarafından yürütülen Rusya soruşturmasında kendi seçim kampanyası ekibi ile Rus yetkililer arasında "gizli görüşme yapıldığı" iddiasını reddediyor.



