Trump'tan Çin'e şok suçlama! "Müdahale ettiler"

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez başkanlık yaptığı BM Güvenlik Konseyinin nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda Çin'e yönelik eleştiriler yöneltti.

"BENİM KAZANMAMI İSTEMİYORLAR"

ABD Başkanı Trump, ''Ne yazık ki Çin'in kasım ayındaki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öğrendik. Benim ya da bizim kazanmamızı istemiyorlar, çünkü Çin'e ticaret konusunda meydan okuyan ilk başkanım ve kazanıyoruz. Seçimlerimize müdahale etmelerini istemiyoruz.'' dedi.