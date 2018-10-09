ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni açıklama
Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Kaşıkçı'nın durumunu Suudi yetkililerle henüz konuşmadım, ama bir noktada konuşacağım" dedi.09 Ekim 2018 Salı 18:08
Başkonsoloslukta kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Suudi Arabistan yetkilileriyle henüz konuşmadığın ifade eden Trump "Kaşıkçı'nın kaybolmasyla ilgili bu noktada hiçbir şey bilmiyorum" dedi.
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