ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni açıklama

Başkonsoloslukta kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Suudi Arabistan yetkilileriyle henüz konuşmadığın ifade eden Trump "Kaşıkçı'nın kaybolmasyla ilgili bu noktada hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

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