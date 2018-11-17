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ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Görüşeceğiz!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğini açıkladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:55
ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Görüşeceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile konuşacağını söyledi.

"Pompeo ve CIA ile görüşeceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile bir görüşme yapacağını söyledi.

ABD basını: Ölüm emrini Suudi Prens Selman verdi

Washington Post, CIA'in cinayetin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği yönünde bir rapor hazırladığını öne sürmüştü.

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:55
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