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Trump'tan "Bu soruşturma hükümetimizi devirmeye teşebbüstü" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump:- "(Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in tamamladığı Rusya soruşturması) Bu soruşturma hükümetimizi ve ülkemizi devirmeye teşebbüstü, yasa dışı bir devirme girişimiydi"

28 Mart 2019 Perşembe 07:29
Trump'tan "Bu soruşturma hükümetimizi devirmeye teşebbüstü" açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması için, "Bu soruşturma hükümetimizi ve ülkemizi devirmeye teşebbüstü, yasa dışı bir devirme girişimiydi." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan Fox News kanalında yayınlanan bir programa katılan ABD Başkanı Trump, Rusya soruşturmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Soruşturmanın kendisini ve hükümetini hedef alan bir "cadı avı" olduğunu savunan Trump, tüm incelemelerin sonucunda kendi aleyhine hiçbir sonuç çıkmamasının haklılığını gösterdiğini belirtti.

Soruşturmanın Amerikan halkına haksızlık olduğunu savunan Trump, "Bu soruşturma hükümetimizi ve ülkemizi devirmeye teşebbüstü, yasa dışı bir devirme girişimiydi." değerlendirmesini yaptı.

- "Bu hainlik hiçbir başkanın başına gelmemeli"

"Eğer bunu Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Partiye yapmış olsaydı, eğer bunu Başkan Obama'ya yapmış olsaydık şu an hapiste 100 kişi olurdu; bu vatan hainliği sayılırdı ve hayatlarının geri kalanını hapiste geçirirlerdi." ifadelerini kullanan Trump, "Bu tür bir hainliğin başka hiçbir başkanın başına gelmesine izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

Seçilmiş bir ABD Başkanına bu şekilde muamele edilmemesi gerektiğini ifade eden Trump, "Bundan 50 yıl, 100 yıl sonra bile eğer biri aynı şeyi denerse en ağır cezayı alacaklarını bilmeliler." yorumunu yaptı.

- "En masum kişi bendim"

Mueller soruşturmasında "en masum kişinin kendisi olduğunu" savunan Trump, "Milyonlarca sayfa belge incelediler ve hiçbir şey bulamadılar. Rusya'nın 2016 seçimlerine etkisi zaten sıfırdı." ifadelerini kullandı.

Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Ruslar arasında gizli iş birliği olduğu iddiaları üzerine 17 Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı Mueller'in başlattığı soruşturma geçen cuma günü tamamlanmıştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Kongre üyelerine Rusya soruşturması raporuna ilişkin gönderdiği mektubunda, Trump veya başkanlık seçimleri kampanyasında görevli herhangi bir kimsenin seçimle ilgili olarak Rusya ile iş birliği yaptığının tespit edilmediğini bildirmişti.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 07:29
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