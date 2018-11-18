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Trump: Kaşıkçı raporu salı günü elimde olacak!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yı kimin öldürdüğüne dair raporun salı günü elinde olacağını açıkladı.

18 Kasım 2018 Pazar 08:45
Trump: Kaşıkçı raporu salı günü elimde olacak!

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetine  ilişkin kapsamlı bir raporun salı günü hazır olacağını duyurdu. 

California eyaletinde orman yangınları ile mücadele çalışmalarını takip eden Trump, Malibu kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı cinayeti emrinin Suudi  Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından verildiği sonucuna vardığı  iddialarını değerlendiren Trump, "Henüz herhangi bir değerlendirme yapmadılar. Bunun için çok erken. Bu tamamlanmamış bir rapor." dedi.

Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde belki pazartesi veya salı günü tam bir rapor almış olacağız ve tam tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Gün içinde CIA Direktörü Gina Haspel ile görüştüğünü aktaran Trump, "Bir gazetecinin öldürülmesi korkunç bir şey." ifadesini kullandı.

"Salı günü hazır olacak"

Trump daha sonra ise daha kesin bir dille Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun salı günü hazır olacağını belirtti.

ABD Başkanı, raporun "olayın tüm etkisini ve kimin sebep olduğunu veya  kimin yaptığına da yanıt vereceğini" kaydetti.

California'ya gitmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere  konuşan Trump, CIA Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin Suudi Veliaht  Prensi Muhammed Bin Selman tarafından emredildiği sonucuna vardığına ilişkin  haberlere ilişkin henüz CIA'dan bu konuda brifing almadığını ifade etmişti.

"Bize Selman'ın rolü olmadığı söylendi"

Trump, "Şu an itibariyle onun (Bin Selman'ın) bunda bir rolü olmadığı  bize söylendi. Neler söyleyeceklerini bekleyeceğiz." diye konuşmuştu.

Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Trump'ın  Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile CIA Direktörü Haspel ile telefonda görüştüğünü  açıklamıştı.

Sözcü, ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin nihai bir sonuca  vardığı iddialarının doğru olmadığını bildirmişti.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 08:45
  1. abd
  2. Donald Trump
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan
  5. Prens Muhammed bin Selman

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