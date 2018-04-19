Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump: Verimli geçmezse görüşmeden çekilirim!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la planladığı buluşmanın verimli geçmemesi halinde görüşmeden çekileceğini söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 08:18
Trump: Verimli geçmezse görüşmeden çekilirim!

Trump, söz konusu açıklamayı CIA Direktörü ve müstakbel Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kim'le gizlice buluştuğunu söylemesinden saatler sonra yaptı. ABD lideri ayrıca Pompeo-Kim görüşmesinin sorunsuz geçtiğini belirterek ikilinin iyi ilişkiler kurduğu bilgisini verdi.

Geçen yıl nükleer savaşın eşiğine gelen ABD ve Kuzey Kore arasındaki hakaret yarışında Trump Kim'e 'küçük roket adam' benzetmesi yapmış, Koreli liderden 'akıl hastası' gibi yanıtlar gelmişti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Florida'da ağırlayan ABD lideri, yaptığı açıklamayla gelecek ay gerçekleşecek tarihi randevu öncesi Pyongyang yönetimine net bir mesaj vermiş oldu.

Trump, Pompeo'nun gizli Kore ziyaretini dün yazdığı Twitter mesajlarıyla duyurmuştu. Trump'ın verdiği bilgiye göre, tarihi randevu için beş ayrı mekan değerlendiriliyor.

2017 yılında gerçekleştirdiği füze testleriyle dünyayı titreten Kim Jong-un, bu ay içerisinde bir başka tarihi buluşmayı gerçekleştirecek. Halihazırda teorik olarak savaş halinde bulunan düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore liderleri, 27 Nisan tarihinde bir araya geliyor.

Tarihi randevular, birkaç ay öncesinde kimsenin hayal bile edemeyeceği nitelikte.

ABD'nin başkenti Washington'ı vurabilecek kıtalararası balistik füze deneyen Kim, geçen ay ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 08:18
  1. abd
  2. Kuzey Kore
  3. trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayrak asan teröristler ezana engel oldu
    1. Bayrak asan teröristler ezana engel oldu
    2. Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İyi..
    3. Destici'den 'Abdullah Gül' açıklaması:..
    4. 'Dere geçilirken at değiştirilir mi?'
    5. Kupaya veda eden cimbom, şampiyon gibi..
    6. Migren nasıl geçer? Migren nedir?..
    7. Ağar'dan çarpıcı 'erken seçim'..
    8. MİT Afrika'da enseledi! Mahkemeye..
    9. ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
    10. CHP'de erken seçim toplantısı!
    11. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
    12. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
    13. Adıyaman'da servis beklerken canından..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
    15. Ravza Kavakçı kararın ardından..
    16. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
    17. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    18. Kırgızistan'da hükümet düştü
    19. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    20. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum