0553 313 94 23

Trump'tan bir açıklama daha: Türkiye harika bir iş yaptı!

ABD Başkanı Trump Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Türkiye Suriye'de bize çok yardımcı oldu ve İdlib konusunda çok iyi bir iş yaptı" dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 02:10
Trump'tan bir açıklama daha: Türkiye harika bir iş yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib mutabakatı için Türkiye'ye teşekkür etmişti. Trump, Suriye'de Esed rejiminin 'kasaplığının', Rusya ve İran yönetimlerinin verdiği destek nedeniyle yaşandığını savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, “İdlib müzakerelerine yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, İran’ı terörün önde gelen destekçisi olmakla suçlayarak “Suriye rejiminin kasaplığı, Rusya ve İran sayesinde” ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 02:10
  1. ABD Başkanı Trump
  2. Suriye
  3. Esed rejimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Real Madrid Sevilla karşısında hüsrana uğradı!
    1. Real Madrid Sevilla karşısında hüsrana..
    2. Trump'tan bir 'Türkiye' açıklaması daha!
    3. Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklama:..
    4. Cengiz Ünder attı Roma farka koştu!
    5. Sinan Oğan'dan 'af' tepkisi: Suç işle,..
    6. Numan Kurtulmuş'tan yerel seçim öncesi..
    7. MHP'nin af teklifine HDP'den destek:..
    8. ABD'de gribin bilançosu ağır oldu!..
    9. Kolombiya'dan Maduro'ya karşı skandal..
    10. 2 ayda 35 lira arttı, fırıncılar isyan..
    11. Destici'den 'af' tepkisi: Mağdurlar ne..
    12. Theresa May: Katliamların hesabını..
    13. Terör devleti İsrail'den ablukasını..
    14. Çocuklarda karın ağrısına dikkat!
    15. Dikkat! Tırnak morarması hastalık..
    16. ABD'den Venezuela ve İran açıklaması
    17. Çocuklara düzenli olmayı öğretmek için..
    18. İnanılmaz geri dönüş! Barcelona mağlup..
    19. İslam'da sıla-i rahimin önemi nedir?
    20. 'Rahşan Affı'nın millete bedeli ağır..
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri