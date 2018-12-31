ABD Başkanı Trump'tan bir Suriye çıkışı daha!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter'dan Suriye ile ilgili açıklama yaptı.

"Suriye'de yaptığımı bir başkası yapsaydı..."

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi. DAEŞ neredeyse bitti. Askerlerimiz yavaş yavaş eve ailelerinin yanına gönderiyoruz. Aynı anda DAEŞ'in kalıntıları ile savaşmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.