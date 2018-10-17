Trump'tan bir skandal daha! Şemsiyeyi kendisi kullandı, karısı ıslandı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First LadyMelania Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Havanın yağışlı olması sebebiyle Trump şemsiyesini yanına aldı. Ancak soru-cevap sonrası helikoptere yönelen Trump'ın elindeki şemsiyeyi sadece kendine tutup eşi ile paylaşmaması tartışmalara neden oldu.