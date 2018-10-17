Trump'tan bir skandal daha! Şemsiyeyi kendisi kullandı, karısı ıslandı
ABD Başkanı Donald Trump, yağmur altında elindeki şemsiyeyi kendisi kullanarak eşi Melanie Trump'ın ıslanmasını önemsemedi.17 Ekim 2018 Çarşamba 15:56
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First LadyMelania Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Havanın yağışlı olması sebebiyle Trump şemsiyesini yanına aldı. Ancak soru-cevap sonrası helikoptere yönelen Trump'ın elindeki şemsiyeyi sadece kendine tutup eşi ile paylaşmaması tartışmalara neden oldu.
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