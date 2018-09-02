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Trump'tan bir rest daha! 'Gerek yok'

ABD Başkanı Donald Trump, 24 yıl önce imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması`ndan (NAFTA) ülkesini çekmiş ve Meksika ile yeni bir ticaret anlaşması imzalamıştı. Trump, yeni anlaşmaya Kanada'nın dahil olmasına gerek olmadığını açıkladı.

02 Eylül 2018 Pazar 14:08
Trump'tan bir rest daha! 'Gerek yok'

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’yı yeni NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret) Anlaşması’na dahil etmeye gerek olmadığını söyledi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kanada’yı yeni NAFTA Anlaşması'na dahil etmeye gerek yok. On yıllar süren istismarın ardından Amerika için adil bir anlaşmaya varmazsak, Kanada anlaşmanın dışında kalacak” ifadelerini kullandı. Kongrenin müzakerelere müdahale edilmemesi gerektiğini söyleyen Trump, “Aksi takdirde NAFTA’yı tamamen iptal ederim. Bu şekilde bizim için çok daha iyi olur” dedi.

Eski ABD Başkan Bill Clinton döneminde imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden düzenlenmesine karşı çıkan Kanada, Trump’ın ticaret tehditlerine karşı 24 yıl önce imzalanan anlaşmanın aynı şekilde devam etmesinden yana tavrını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 14:08
  1. Donald Trump
  2. Kanada
  3. NAFTA

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