Trump'tan art arda açıklamalar: Yüzde yüz bir saptama yok

ABD BaşkanıDonald Trump, bugün yaptığı ikinci açıklamada, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA raporu iddialarıyla ilgili yüzde yüz bir saptama olmadığını söyledi.

Trump Arjantin'deki G20'ye katılarak ilk yurtdışı ziyaretine çıkacak Veliaht Prens Selman'la görüşebileceğini de açıkladı.

Trump bugün yaptığı ilk açıklamada da ABD istihbaratının Kaşıkçı cinayeti bilgilerini değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı" ifadelerini kullanmıştı.