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Trump'tan bir garip açıklama daha: Fed benim için en büyük tehdit

Geçen hafta yaptığı açıklamada, Amerikan Merkez Bankası ile ilgili olarak, "Fed kafayı yedi" ifadesini kullanan ABD Başkanı Donald Trump, banka ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Fed'in çok hızlı faiz artırdığını belirten Trump, "Fed benim için en büyük tehdit." dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 00:18
Trump'tan bir garip açıklama daha: Fed benim için en büyük tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) çok hızlı faiz artırdığını belirterek, "Fed benim için en büyük tehdit." dedi.

Trump, Amerikalı televizyon kanalı Fox Business'a verdiği mülakatta, Fed'e yönelik eleştirilerini sürdürdü. Bankanın bağımsız olmasından dolayı para politikasını Fed Başkanı Jerome Powell ile görüşmediğini belirten Trump, "Fed faizleri çok hızlı artıyor. Bağımsız olduğu için onunla (Fed Başkanı Powell) konuşmuyoruz ama yaptıklarından memnun değilim, çünkü çok hızlı." ifadelerini kullandı.

Trump, son enflasyon rakamlarının düşük geldiğini ve Fed'in faiz artırımlarına devam etmesinin yanlış olacağını belirterek, "Fed benim için en büyük tehdit." değerlendirmesini yaptı.

Geçtiğimiz hafta 'Fed kafayı yedi' demişti

Bu görüşler, ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed'e yönelik ilk eleştirileri değildi. Trump, geçen hafta "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadesini kullanmıştı.

Güçlü doların Amerikan şirketlerinin işini zorlaştırdığını savunan Trump, Fed Başkanı Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum." yanıtını vermişti.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 00:18
  1. Donald Trump
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