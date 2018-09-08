Trump'tan 'Apple' açıklaması: Fiyatları artabilir
ABD Başkanı Trump "Çin'e getirebileceğimiz devasa gümrük vergileri sebebiyle Apple fiyatları artabilir" dedi.08 Eylül 2018 Cumartesi 20:28
ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşına giriştiği Çin'i Twitter hesabı üzerinden bir kez daha hedef aldı.
"Çin'e getirebileceğimiz devasa gümrük vergileri sebebiyle Apple fiyatları artabilir" diyen Trump, şöyle devam etti: "Ama SIFIR vergi ve aslında vergi teşviğinin yolunu açabilecek kolay bir çözüm var. Mallarınızı Çin yerine ABD'de üretin. Yeni fabrikalar açmaya başlayın. Heyecan verici!"
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