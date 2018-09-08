Trump'tan 'Apple' açıklaması: Fiyatları artabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşına giriştiği Çin'i Twitter hesabı üzerinden bir kez daha hedef aldı.



"Çin'e getirebileceğimiz devasa gümrük vergileri sebebiyle Apple fiyatları artabilir" diyen Trump, şöyle devam etti: "Ama SIFIR vergi ve aslında vergi teşviğinin yolunu açabilecek kolay bir çözüm var. Mallarınızı Çin yerine ABD'de üretin. Yeni fabrikalar açmaya başlayın. Heyecan verici!"