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Trump'tan Almanya'ya şok sözler!

NATO Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri" dedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:47
Trump'tan Almanya'ya şok sözler!

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için gittiği Brüksel'de Almanya'ya yönelik çok sert bir ifade kullandı. Trump, Almanya için "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri" dedi

ABD Başkanı, Almanya'nın Rusya'dan büyük ölçüde doğal gaz almasını buna gerekçe olarak gösterdi

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:47
  1. abd
  2. rusya
  3. almanya
  4. nato
  5. Donald Trump

YORUM YAZ

  • Tam bi SırtlanTam bi Sırtlan1 sa önce
    Ne yapmasi gerektigini neden soylemedin
  • MalkocMalkoc55 dk önce
    Lankoca k..i d..il Trump , Dunyada herkesAmerikalilarin o bo...lu kiclarini dahada buyutmek icinkendini somurtmeye mecburmu?yolun sonunageldin yaptigin butun adiliklerin,Ahlaksizliklarin , kiydigin canlarin hesabini vereceksin....Eyyyy USAeyyyyAtlantik cephesi ve yerli isbirlikcileri yolun sonuna geldiniz,bittiniz...VenezuelladanKizilderililere, vietnamdanKaddafiye,Afrikadan ortadoguyakisaca butun Kainata verdigin zararlar ,doymak bilmezsomurme hirsinla gomulup naletle anilacaksiniz...AVRASYAcagi basladi,ATLANTIKyani NATOseytaninin son cirpinislari...Nato genel sekreteri ne demisti RUS ucagi dustugunde"Taraflara itidal tavsiye ediyoruz"
  • MankurtMankurt1 sa önce
    Bunun nesi sok? Biz de aynisini yapiyoruz. Dogal kaynaklarin yoksa istesen de istemesen de bunu yaparsin.
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