Trump'tan Almanya'ya şok sözler!
NATO Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri" dedi.11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:47
ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için gittiği Brüksel'de Almanya'ya yönelik çok sert bir ifade kullandı. Trump, Almanya için "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri" dedi
ABD Başkanı, Almanya'nın Rusya'dan büyük ölçüde doğal gaz almasını buna gerekçe olarak gösterdi
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