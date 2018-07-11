Trump'tan Almanya'ya şok sözler!

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için gittiği Brüksel'de Almanya'ya yönelik çok sert bir ifade kullandı. Trump, Almanya için "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri" dedi

ABD Başkanı, Almanya'nın Rusya'dan büyük ölçüde doğal gaz almasını buna gerekçe olarak gösterdi