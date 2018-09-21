Trump'tan Florence kasırgası kazazedesine karşı akılalmaz gaf!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina gezisinde ziyaret ettiği bir ailenin arka bahçesinde kasırgada karaya vurmuş tekneyi görünce aileye, "En azından güzel bir tekneniz olmuş" dedi.

DAVET ÜZERİNE HASARLI EVE GİTTİ

Trump, önceki gün Florence kasırgasının vurduğu Kuzey Carolina'yı ziyaret etti. Kuzey Carolina'da New Bern şehrinde kasırgadan oluşan hasarı görmek için Drive nehri kenarında bulunan evleri ziyaret eden Trump, davet üzerine evi hasarlı bir bölge sakininin evine gitti. Evin arka bahçesine kasırga ile vurmuş tekneyi gören Trump, evin sahibine teknenin kendisine ait olup olmadığını sordu. Hayır cevabını alan Trump, "En azından güzel bir tekneniz olmuş" dedi.

"BU BOT YENİ GELMİŞ"

Yanında bulunan gazetecilere, ev sahibinin sigorta şirketinin evdeki hasarı ödemek istemediğini belirttiğini söyleyen Trump, "Sigorta şirketinin adını öğreneceğiz. Burada gördüğümüz şey inanılmaz. Bu bot buraya yeni gelmiş" dedi.

Trump, Kuzey Carolina ziyareti sırasında federal hükumetin Florance'nın vurduğu eyaletlere tam bir destekte bulunacağı ve mali yardım yapacağı sözünü verdi.