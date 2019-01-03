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Trump'tan Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump: "Generallerimize istedikleri tüm parayı verdim ancak Afganistan'da iyi iş çıkaramadılar. Afganistan'da 19 yıl savaştılar"- Geçen hafta generallere de söyledim. Taliban ile DEAŞ'ın çatıştığı bir alan var. Orada birbirleriyle çatışıyorlar. Onlara (generallere) 'Neden birbirleriyle savaşmalarına izin vermiyorsunuz?' dedim. 'Biz neden araya giriyoruz. Onlar bizim düşmanlarımız bırakın savaşsınlar.' dedim"

03 Ocak 2019 Perşembe 00:17
Trump'tan Afganistan açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan konusunda "Generallerimize istedikleri tüm parayı verdim ancak Afganistan'da iyi iş çıkaramadılar." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında soruları yanıtladı.

- "Mattis'i kovdum"

Afganistan'a ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Generallerimize istedikleri tüm parayı verdim ancak Afganistan'da iyi iş çıkaramadılar. Afganistan'da 19 yıl savaştılar." dedi.

Eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in 700 milyar dolarlık savunma bütçesinden dolayı kendisine teşekkür ettiğini hatırlatan Trump, "Ancak o benim için ne yaptı, Afganistan'da ne yaptı? Çok iyi değildi. Afganistan'da yaptıklarından memnun değilim ve olmamam gerekir." dedi.

Mattis'in daha önce eski Başkan Barack Obama tarafından görevden alındığını belirten Trump, "Aslında ben de öyle yaptım. Sonuç istiyorum." diye konuştu.

Afganistan'da ilerisi için ne yapmayı planladığına ilişkin bir soruya Trump, "Doğru olan bir şeyler yapacağız. Taliban'la, çok başka kimselerle de konuşuyoruz. 'Hindistan' dediniz. Hindistan orada, Rusya orada. Rusya Sovyetler Birliği idi Afganistan onları Rusya yaptı, çünkü Afganistan'da savaşırken iflas ettiler. Diğer ülkelere bakın. Pakistan orada. Onlar savaşmalı." yanıtını verdi.

-ABD Taliban'la DEAŞ'ın arasına giriyor

Taliban ile DEAŞ'ın Afganistan'da birbirleri ile savaşırken ABD'nin araya girdiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Taliban bizim düşmanımız, DEAŞ düşmanımız. Geçen hafta generallere de söyledim. Taliban ile DEAŞ'ın çatıştığı bir alan var. Orada birbirleriyle çatışıyorlar. Onlara (generallere) 'Neden birbiriyle savaşmalarına izin vermiyorsunuz? dedim. 'Biz neden araya giriyoruz? Onlar bizim düşmanlarımız, bırakın savaşsınlar.' dedim. Bırakın savaşsınlar. Bu gördüğüm en çılgınca şey. Kim bilir, general olsaydım çok iyi bir general olurdum."

Trump petrol zengini bir ülkenin liderinin ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi durumunda Taliban'ın ve terör örgütlerinin bölgeyi ele geçireceğini söylediğini, kendisinin de ismini vermediği lidere bunun maliyetinin neden ABD'ye ödetildiğini sorduğunu söyledi.

Trump, ismini açıklamadığı liderin bunun üzerine Afganistan'daki operasyonlara destek vereceğini söylediğini iddia etti.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 00:17
  1. Afganistan
  2. mattis
  3. Taliban
  4. Trump

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