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Trump'tan açık tehdit: Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelmeye çalışan göçmenleri tehdit ederek, sınıra yüzlerce asker sevk edildiğini, daha da gönderileceğini söyledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:27
Trump'tan açık tehdit: Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye girmeye çalışan göçmenlere yönelik sert ifadelerini bugün de sürdürdü. Binlerce göçmene karşı sınıra orduyu yolladığını vurgulayan Trump, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

Kafileler çok güçlü savaşçılar ve insanlardan oluşuyor. Meksika’ya karşı kuzey sınırında sert ve çok saldırganca çatıştılar. Meksikalı askerler yaralandı. Kafileyi durduramadı ya da durdurmak istemediler. Onlar bizim sınırımıza gelmeden durdurulması gerek, ancak yapmıyorlar.

Ordumuz güney sınırımızda konuşlandırılıyor. Çok daha fazla asker geliyor. Korkunç haydutlardan ve çete üyelerinden oluşan bu kafilelerin ABD’ye girmesine izin vermeyeceğiz. Sınırımız kutsaldır ve yasal yollarla gelmeliler. Geri dönün!

Binlerce kişi sınıra geliyor!

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ''göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek, ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirmişti.

Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmış, Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirilmiş, polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Honduraslı göçmenlerden bazıları da Suchiate Nehri'nden sallarla Meksika tarafına geçmeye çalışmıştı.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:27
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