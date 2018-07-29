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Trump'tan açık tehdit: Desteklemezseniz kapatırım

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili milletvekillerini göçmenlere karşı yapılması planlanan duvar kararını desteklememeleri halinde hükümeti kapatmakla tehdit etti.

29 Temmuz 2018 Pazar 21:38
Trump'tan açık tehdit: Desteklemezseniz kapatırım

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD kongresindeki Demokrat Parti milletvekillerini, hükümetin göçmen karşıtı politikaları çerçevesinde inşa edilmesi planlanan duvar kararını desteklememeleri halinde, hükümeti kapatmakla tehdit etti.

Göçmen meselesinin şansa bırakılmaması gerektiğini belirten Trump, "Mükemmel insanların ülkemize girmesi gerek" ifadelerini kullandı.

Trump hükümeti, Meksika sınırında ülkeye kaçak olarak giriş yapan göçmenleri durdurmak için sınır boyunca bir duvar inşa etmeyi planlıyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın göçmen karşıtı politikaları ülke çapında protestolara yol açmıştı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 21:38
  1. ABD
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci17 dk önce
    sayın editör, sayın mütercim, hükumeti kapatmak değil, feshetmek olacak. biraz anlayış zahmet olacak
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