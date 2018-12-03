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Trump'tan ABD'nin savunma harcamasına "çılgınlık" değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump:- "Gelecek bir zamanda Devlet Başkanı Şi ve Devlet Başkanı Putin ve ben bir araya gelip bu büyük ve rahatsız edici silah yarışını anlamlı bir şekilde durdurmayı konuşabileceğimizden eminin. ABD, bu yıl (bu yarışa) 716 milyar dolar harcadı. Çılgınlık"

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:05
Trump'tan ABD'nin savunma harcamasına "çılgınlık" değerlendirmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "silahlanma yarışını" durdurabilmek için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından "silahlanma yarışına" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, paylaşımında, "Gelecek bir zamanda Devlet Başkanı Şi ve Devlet Başkanı Putin ve ben bir araya gelip bu büyük ve rahatsız edici silah yarışını anlamlı bir şekilde durdurmayı konuşabileceğimizden eminin. ABD, bu yıl (bu yarışa) 716 milyar dolar harcadı. Çılgınlık!" ifadelerini kullandı.

Birçok açıklamasında ABD ordusunun büyüklüğü ve gücünden bahseden ve kendi yönetiminin orduya en fazla bütçe ayıran yönetim olduğunu dile getiren Trump'ın bu değerlendirmesi, Amerikan medyasında farklı tepkiler topladı.

Bazı haberlerde Trump'ın mesajının "gerçekçi" bulunmadığı ve Başkan'ın askeri bir stratejiye sahip olmadığı ileri sürüldü.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'e, Pentagon'da yapılan bir tören öncesinde Trump'ın açıklamaları soruldu. Mattis, Trump'ın paylaşımlarını görmediğini söylemekle yetindi ve yorum yapmaktan kaçındı.

Pentagon'un 2019 mali yılı bütçesi 717 milyar dolar olarak belirlenmiş ve ABD Başkanı Trump tarafından onaylanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:05
  1. ABD
  2. Çin
  3. Donald Trump
  4. Kuzey Kore

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