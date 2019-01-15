0553 313 94 23

Trump'tan ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerine vurgu

ABD Başkanı Donald Trump:"DEAŞ kalıntılarına karşı son iki haftadır verdiğimiz başarılı mücadele ve 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge dahil ilgili tüm meseleler hakkında nerede durduğumuzu aktarmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum"- "ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var"

15 Ocak 2019 Salı 01:52
Trump'tan ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerine vurgu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "DEAŞ kalıntılarına karşı son iki haftadır verdiğimiz başarılı mücadele ve 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge dahil ilgili tüm meseleler hakkında nerede durduğumuzu aktarmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti. Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin, NATO'da müttefiki olan ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlatmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapmıştı. Sanders, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 01:52
  1. ABD
  2. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerine vurgu
    1. Trump'tan ABD-Türkiye ekonomik..
    2. Afgan genç karbonmonoksit gazından..
    3. Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan ile..
    4. 'Ankesörlü telefon' soruşturmasında 16..
    5. PKK sevici Barış Atay'ın filminde..
    6. FETÖ'nün TSK yapılanması..
    7. Manchester City 3 golle kazandı
    8. Ve Galatasaray'ın yeni transferi..
    9. Hatay'da fabrika yangını
    10. Üzerine tomruk düşen orman işçisi ağır..
    11. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao..
    12. Özhaseki'den Mansur Yavaş açıklaması
    13. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao..
    14. Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, ülkesine..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2019
    16. Katar'dan 'Şam Büyükelçiliği'..
    17. Trump'ın tehdidine tepki gösteren..
    18. Irak Başbakanı Abdulmehdi ile Ürdün..
    19. Nijerya'da silahlı saldırıda 26 kişi..
    20. Tunus'ta Arap Baharı'nın 8. yıl dönümü..
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!