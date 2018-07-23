0553 313 94 23

Trump'tan ABD medyasına sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Helsinki’de Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ABD medyasında çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, sahte haber ve "bozuk medya" açıklamasını yaptı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:59
Trump'tan ABD medyasına sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı Putin ile yaptığım toplantıdan olumsuz bir şekilde bahseden sahte haberleri hatırlayın. Vazgeçtiğim her şeyden olumsuz bir şekilde söz ettiğinde hatırladım. Hiçbir şeyden vazgeçmedim. Sadece iki ülke için gelecekteki faydalardan bahsettik. Ayrıca, çok iyi anlaştık, bu da 'bozuk medya' dışında iyi bir şey” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, 2016 yılından göreve başlamasından bu yana Amerikan medyasına yönelik defalarca ağır eleştiriler getirerek, yalan haber ödülleri vereceği ve "hepiniz yok olacaksınız" açıklamasını yapmıştı.

İHA

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:59
  1. Vladimir Putin
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süt alerjisi nasıl anlaşılır?
    1. Süt alerjisi nasıl anlaşılır?
    2. Ayak ağrısına neler iyi gelir?
    3. 1994'ten gün alan 25 yaşındakiler de..
    4. İsrail, ABD ile geliştirdiği Davut..
    5. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    6. Oksitosin eksikliği eşlerin birbirini..
    7. TBMM'yi ve Özel Harekatı bombalayan..
    8. Trump'tan ABD medyasına sert sözler
    9. FETÖ'nün Harp Akademileri davası yarın..
    10. Benlik duygusu nasıl değiştirilir?
    11. Sözleşmeli sınıf öğretmenliği tercih..
    12. Termal suyun inanılmaz faydaları
    13. Pazartesi sendromundan kurtulmak için..
    14. AK Parti Sözcüsü Ünal'dan bedelli..
    15. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    16. Hacivat ve Karagöz özel ellerde..
    17. Yataklarının altından çıktı! Adnan..
    18. AK Parti'den önemli Mesut Özil..
    19. AK Partili Turan eleştirilere yanıt..
    20. Ayak mantarı neden olur?
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm