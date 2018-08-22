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Trump'tan AB ülkelerini kızdıracak adım!

Dünyaya saldırı politikası uygulayarak ülkesini yalnızlaştıran ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini söyledi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:55
Trump'tan AB ülkelerini kızdıracak adım!

Batı Virginia´da katıldığı bir seçim kampanyasında Trump, "AB´den ABD´ye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız" dedi.

Trump´ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross´un otomobil vergilerine ilişkin raporun ertelendiğine ilişkin iddiaların ardından gelirken, The Wall Street Journal´da yer alan habere göre Ross raporun Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile süren görüşmeler sebebiyle ertelendiğini ve yayınlanması için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:55
  1. Donald Trump
  2. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

  • ferhat ferhat 2 sa önce
    Doğrusunu yapıyor , kızarsa soğuk suya girsin adam Milletinin çıkarları için ne gerekiyor ise yapıyor.Helalolsun diyoruz.
  • OkanOkan2 sa önce
    bu adam ne yapmaya çalışıyor...
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