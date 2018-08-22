Trump'tan AB ülkelerini kızdıracak adım!

Batı Virginia´da katıldığı bir seçim kampanyasında Trump, "AB´den ABD´ye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız" dedi.



Trump´ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross´un otomobil vergilerine ilişkin raporun ertelendiğine ilişkin iddiaların ardından gelirken, The Wall Street Journal´da yer alan habere göre Ross raporun Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile süren görüşmeler sebebiyle ertelendiğini ve yayınlanması için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti.