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Trump sözünü tutmadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, haziran ayında Singapur'daki zirvede Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a "Kore savaşını bitirecek anlaşmayı hemen imzalayacağını" söylediği ancak bu sözünü tutmadığı iddia edildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:08
Trump sözünü tutmadı

Amerikan Vox haber sitesinde Alex Ward imzasıyla yer alan haber, ABD  ile Kuzey Korearasında son dönemdeki ilişkilere dair önemli bir iddiayı gündeme  getirdi.

Haberde, haziran ayında Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile bir  araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kore savaşını yasal anlamda sona erdirecek bir  barış anlaşmasına imza atmaya" söz verdiği belirtildi.

Ancak zirvenin hemen ardından bu barış anlaşmasına imza atacağını söyleyen Trump, aradan aylar geçmesine rağmen henüz bu sözünü yerine getirmedi.

Haberde, Trump'ın sözünü yerine getirmemesinin Pyongyang yönetiminde  hayal kırıklığı yarattığı ve bu sebeple nükleer silahsızlanma konusunda Kuzey Kore'nin isteksiz davranmaya başladığı iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak Vox'a açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı,  Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından arınması durumunda yarımadada barışçıl tüm  diplomatik girişimlere ABD'nin tamamen açık olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray'dan ise henüz iddiaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin  ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda  anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası  bozulmaya başlamış, ABD tarafı Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle  suçlamıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile  savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik  olarak halen devam ettiği kabul ediliyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 07:08
  1. Donald Trump
  2. ABD

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