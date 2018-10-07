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Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh'a Senato'dan onay

ABD Başkanı Donald Trump'ın hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen ve çok tepki çeken Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh'ın üyeliği Senato'da çok az farkla onaylandı.

07 Ekim 2018 Pazar 00:31
Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh'a Senato'dan onay

ABDSenatosu'nda yapılan oylamada, senatörlerden 50'si Brett Kavanaugh için olumlu oy kullanırken, 48'i de olumsuz oy kullandı.

Oylama, protestolar nedeniyle birkaç kez kesintiye uğradı.

ABD Başkanı Donald Trump da oylamanın ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "ABD Senatosu'nu BÜYÜK ADAYIMIZ Yargıç Brett Kavanaugh'ı Yüksek Mahkeme'ye kabul ettiği için alkışlıyor ve tebrik ediyorum. Bugün ilerleyen saatlerde kendisinin atamasını imzalayacağım ve resmi olarak yemin edecek. Çok heyecanlı!" değerlendirmesinde bulundu.

Adaylığı büyük tepki toplamıştı

Kavanaugh, hakkında cinsel taciz ve aşırı alkol tüketimiyle ilgili iddialar dolayısıyla kamuoyunda haftalardır tartışılıyordu. Trump'ın 10 Temmuz'da Yüksek Mahkeme için adaylığını açıkladığı Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh, 28 Eylül'de ABD Senatosu Adalet Komitesi'nden onay almıştı.

Oylamada kilit rol oynayan Arizona Senatörü Cumhuriyetçi Jeff Flake, Genel Kurul oylamasının bir hafta geciktirilerek Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Kavanaugh ile ilgili cinsel taciz iddialarını araştırması şartı ile Kavanaugh lehine oy kullanmıştı. FBI, Kavanaugh ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak önceki gün raporunu Senato'ya sunmuştu.

Cinsel tacize uğradığını iddia edilmişti

Bu süreçte, Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, Adalet Komisyonu'nda ifade vermiş, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Trump'ın ve Beyaz Saray'ın başından beri destek verdiği Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 00:31
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