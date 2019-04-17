Trump'ın Yemen tasarısını veto etmesine tepkiler

SANA (AA) - Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etmesinin", ülkedeki katliamlar karşısındaki suçluluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Abdusselam, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu veto ABD'nin yalnızca Yemen'deki saldırılarda parmağı olduğunun değil, savaşta karar sahibi olduğunun da göstergesi. Diğerleri ise ABD'yi izleyen, onun isteklerini yerine getirenlerdir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer alan ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Trump'ın Yemen'deki Arap koalisyonunu desteklemesi ABD'nin müttefiklerine yönelik olumlu bir işaret. Ortak stratejik çıkarlarımızın bariz bir göstergesi."

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.



- Ne olmuştu?

Donald Trump, dün ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etmişti.

Trump, mektubunda veto gerekçesini, "Bu yasa tasarısı, benim anayasal otoritemi zayıflatmak için yapılan gereksiz ve tehlikeli bir girişimdir, Amerikan vatandaşlarının ve askeri personelinin hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Bu tasarı aynı zamanda Amerikan dış politikasına da zarar verebilir." ifadesiyle açıklamıştı.

ABD'nin Yemen'de bulunma gerekçesini, "Yemen El Kaidesine karşı mücadele etmek" şeklinde izah eden Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki düşmanlıkların bir tarafı olmadığını savunmuştu.

Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyordu.