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Trump'ın yalanı ortaya çıktı! Meğer her şey palavraymış

Amerikan hükümeti özel fotoğrafçısından olay yaratacak bir itiraf geldi. Fotoğrafçı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yeminini yaptığı açılış etkinliğini daha kalabalık gösterebilmek için fotoğraflar üzerinde oynadığını itiraf etti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:15
Trump'ın yalanı ortaya çıktı! Meğer her şey palavraymış

Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump yeni bir skandalla gündemde.

Amerika'da yeni yayınlanan bir belgesel Trump'ın ilk skandalına yer veriyor.


Belgeselde Donald Trump'ın göreve başladığı sabah yemin töreninin fotoğraflarını kontrol ettiği, Selefi Barack Obama'nın 2009 yılındaki yemin töreninin daha kalabalık olmasından rahatsız olup duruma anında müdahale ettiğine yer veriliyor.


BAŞKANLIK OFİSİNİN İLK MESAİSİ FOTOĞRAFLAR

Belgeselde yemin töreni fotoğrafçısının itiraflarına da yer verilmiş. Trump'ın rahatsızlığı başkanlığının ilk gününde 'yeni Beyaz Saray'ın tüm çalışanlarını harekete geçiriyor ve görseller bir bir tekrar elden geçiriliyor.

Fotoğrafçılardan boş kısımların atılması ve fotoğrafları daha kalabalık hale getirmek için yeniden düzenlenmesi isteniyor.


Bu arada sosyal medyada önceki başkan Barack Obama ve yeni başkan Donald Trump'ın açılış törenindeki kareler yan yana getirilerek paylaşılmaya başlanıyor.

Bu durum Donald Trump'ı daha da çileden çıkarıyor ve Beyaz Saray hemen yeni düzenlenen görselleri servis etmeye başlıyor.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:15
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