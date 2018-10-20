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Trump'ın Yahudi danışmanından küstah açıklama!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Yahudi danışmanı Jason Greenblatt, Gazze'de yaşananlar konusunda Hamas'ı suçladı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:47
Trump'ın Yahudi danışmanından küstah açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Hamas’a yönelik yayınladığı mesajda “siyasi tavrını değiştirmesi” çağrısında bulundu.

Hamas’ın Gazze Sorumlusu Yahya es Sinvar daha önce yaptığı bir açıklamada bilimle ilgilenen genç Filistinlileri görme arzusunu dile getirmişti.

Hamas'ı suçladı

Greenblatt, Sinvar’ın ifadelerine işaretle yaptığı açıklamada, “Hamas, değişime ayak uydurmalı, Sinvar’ın açıkladığı değerlere kucak açmalıdır. Sinvar açıklamasında demokrasiye, çoğulculuğa, işbirliğine, insan haklarına ve özgürlüğe saygı duyduğunu söylüyor. Bu değerler Gazze’de bulunmuyor. Peki o zaman Hamas, gençlerinin muazzam potansiyellerini fark etmelerine nasıl yardımcı olacak? Barış, sayın Sinvar’ın işaret ettiği gençlere, yeteneklerini geliştirme fırsatı sunacaktır. Hamas artık silahlı terör örgütü olarak görülmeyi istemiyorsa biz ve dünya genelindeki diğer insanlar hangi adımları atması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduk: Şiddetin terk edilmesi, İsrail’in tanınması ve önceki anlaşmaların kabul edilmesi gerekir. Hamas’ın Filistinlilere gerçekten ilgi gösterdiğini dünyaya gösterin ve Filistin yönetiminin geri dönmesine izin verin, böylece tüm Filistinliler tek bir çatı altında birleşebilirler. Barışa bağlı kalın ve Filistinlilerin hayat şartlarını iyileştirin” diye konuştu.

Greenblatt, açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“Hamas gerçek anlamda komşularıyla barış ve değişim istiyorsa, Trump yönetiminin değişim için hazırladığı barış planı, Sinvar’ın evlatlarına ve Hamas’ın ilgi gösterdiğini iddia ettiği gençlere sunabileceği en büyük hediye olacaktır.”

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:47
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